Климкин: встреча Волкера с Сурковым пройдет в ближайшие дни

Встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова состоится в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает «Интерфакс».

«В ближайшие дни специальный представитель правительства США Курт Волкер будет встречаться с Сурковым. Посмотрим, каким образом сможем использовать, в том числе, и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были укреплены», – сказал Климкин в Киеве на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год.

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Климкин добавил, что его министерство работает над тем, чтобы санкции против России были укреплены не только со стороны США, но и со стороны Европейского Союза и других стран-членов «Большой семерки».

Ранее сообщалось, что Климкин анонсировал встречу глав МИД в «нормандском формате» в Мюнхене