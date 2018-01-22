Климкин анонсировал встречу глав МИД в «нормандском формате» в Мюнхене

Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал встречу по Донбассу в «нормандском формате» на уровне глав МИД в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с 16 по 18 февраля, сообщает РИА «Новости».

«Мы разговариваем о том, чтобы во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности собраться в «норманском формате» на уровне министров. Пока что, к сожалению, нет четкого видения, какими будут результаты этой встречи», — сказал Климкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который назвал неэффективными переговоры в Минске по урегулированию на востоке Украины и предложил перенести их в другое место.