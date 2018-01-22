В МИД Франции рассказали об отношении Макрона к России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Figaro заявил, что президент страны Эммануэль Макрон рассматривает Россию как великую державу, сообщает РИА «Новости».

Ле Дриан отметил, что Франция говорит со всем миром и имеет право сказать в том числе и неприятные вещи.

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«Но он (президент Макрон) считает, что надо уважать великие страны. По этой причине сразу после избрания он пригласил [президента России] Владимира Путина в Версаль», — сказал министр.

Он отметил, что в отношениях России и Франции существуют «раздражающие» разногласия, например, применение химического оружия в Сирии и неурегулированный украинский вопрос.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о потенциале отношений между Россией и Японией.