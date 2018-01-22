Абэ рассказал о потенциале отношений между Японией и Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о большом потенциале российско-японских отношений, передает РИА «Новости».

«Отношения Японии и России открывают наибольшие возможности в плане двусторонних отношений», — сказал Абэ в ходе программной речи в парламенте Японии.

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Он отметил, что страна продолжит развивать отношения с Россией для урегулирования территориального вопроса и подписания мирного договора.

«Мы будем углублять японо-российские связи, еще более продвигая план сотрудничества по восьми направлениям, совместную хозяйственную деятельность на четырех северных островах <...> Решив территориальный вопрос, мы заключим мирный договор с Россией», — сказал Абэ.

Ранее сообщалось, что Абэ выступил за скорейшее освоение Курильских островов вместе с Россией.