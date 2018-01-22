Генсек ООН внес в план мероприятий на год решение конфликта в Донбассе

По словам заместителя министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внес в план мероприятий на 2018 год решение конфликта в Донбассе, передает «112 Украина».

«В плане мероприятий Генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе... Ну, чтобы вы понимали: последние три года этого в планах не было - решения. В этом году есть», — сказал Грымчак.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса.