Песков рассказал о схеме общения с прессой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что кропотливая работа по организации общения с прессой происходит благодаря огромному коллективу пресс-службы президента, передает РИА «Новости».

«Это огромный коллектив, пресс-служба, которая работает круглосуточно: это и мониторинг всего и вся, это составление дайджеста для главы государства. Несколько раз в день готовятся материалы, и по информационным агентствам, и по интернету», — сказал Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

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Он также напомнил о том, что Владимира Путина постоянно сопровождает «достаточно большой пул» журналистов.

«Этот пул на ковре-самолете не летает, и, скажем так, по мановению волшебной палочки не является. То есть это — за этим стоит огромная, кропотливая работа по организации, чем, собственно, и занимается здесь очень много моих коллег», — добавил он.

Ранее Песков назвал работу с Путиным «удачей всей жизни».