Песков рассказал о неудобных вопросах на пресс-конференции с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что всегда волнуется вести пресс-конференцию с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Конечно, как можно не волноваться! И хотя, конечно, наверное, больше всех волнуется Путин, как мне кажется, потому что, ну, наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой, не в таком свободном режиме, как здесь. И он больше всех волнуется, но — и организаторы — технические организаторы мероприятия, к коим я себя причисляю, конечно, тоже — как правило, накануне не спят», — сказал Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

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Песков добавил, что боится непредвиденных ситуаций во время пресс-конференций, таких, как поломка техники. Он также признался, что в какой-то момент опасался, что президенту «будут заданы какие-то некомфортные вопросы».

По его словам, с годами он понял, что «для президента не бывает некомфортных вопросов».