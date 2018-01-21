Франция призвала созвать экстренное заседание СБ ООН из-за ситуации в Сирии

Франция попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации в Сирии. Об этом глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан написал в твиттере.

«Сирия: Гута, Идлиб, Африн — Франция просит экстренного заседания Совета Безопасности ООН», — заявил Ле Дриан.

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Он также отметил, что утром провел «переговоры с коллегой из Турции».

Ранее сообщалось, что сирийские курды обвинили Россию в одобрении турецкой военной операции.