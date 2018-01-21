Новое правительство Германии сформируют к марту

Новое правительство Германии может быть приведено к присяге уже в марте. Об этом сообщил глава Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер газете Bild.

«Мы должны начать коалиционные переговоры сразу после съезда партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). Они могут быть завершены в первые дни февраля. Затем последует решение членов СДПГ. Новое правительство может быть приведено к присяге в первой половине марта», — сказал Зеехофер.

Ранее сообщалось, что в Германии достигли «прорыва» на коалиционных переговорах.