Россия окажет Сирии дипломатическую поддержу в связи с военной операцией Турции

Россия окажет Сирии дипломатическую поддержку и потребует прекращения операции «Оливковая ветвь» в ООН, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

«В ООН не только Сирия будет требовать прекращения этой операции. Россия поддержит эти требования и будет оказывать Сирии дипломатическое содействие», — заявил Клинцевич.

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По его словам, это операция нарушает суверенитет Сирии и теперь конфликт Анкары и Дамаска является практически неизбежным. В этом случае сирийским вооруженным силам придется защищать суверенитет страны.

«Россия не будет вмешиваться военным путем, этого наши договоры не предусматривают», — подчеркнул Клинцевич.

Ранее Генштаб Турции объявил о начале военной операции.