Эксперт: Турция в последние два года сделала решительный поворот в сторону авторитарной, самостоятельной политики

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая объяснила, чем продиктована протурецкая позиция Болгарии, передает НСН.

Болгария выступила за продолжение переговоров о присоединении к Европейскому Союзу Турции и намерена помочь Анкаре в этом процессе.

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«Болгария с января 2018 года является председателем Совета ЕС и у нее в приоритете поддержка дальнейшего расширения Европейского Союза. Болгария как одна из самых молодых стран ЕС – вступила в 2007 году, позже всех – немножко теоретически отстает от концептуального осмысления внешней политики Евросоюза в целом.

Как мы знаем [глава Еврокомиссии Жан-Клод] Юнкер год назад отказался от дальнейшего расширения Европейского Союза, объявил мораторий, потому что сейчас ЕС активно пересматривает свое представление о так называемом Восточном партнерстве, политике соседства и тому подобном. Болгария запаздывает. Она по-прежнему свою внешнюю политику строит на идее, что чем шире будет Европейский Союз, тем безопаснее будет в нем жить.

Турция в последние два года сделала решительный поворот в сторону авторитарной, самостоятельной политики. Эрдоган отступил от европейских ценностей, от переговоров, и для Болгарии, конечно, как для соседней с Турцией страны, очень важно иметь в качестве соседа одинаково мыслящего партнера.

Это в ее интересах безопасности иметь не врагов и непредсказуемых авторитарных лидеров, а коллег, партнеров по членству в Европейском Союзе. Именно поэтому для Болгарии так важно продвигать Турцию в ЕС», - объяснила она.