Порошенко «забыл» о русских в Крыму

Описывая ситуацию в Крыму в своем фейсбуке, президент Украины Петр Порошенко не упомянул о проживающих на территории полуострова русских.

«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове», — написал Порошенко.

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В соответствии с данными переписи населения от 2014 года, русские составляют около 70% населения полуострова.

Ранее Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство‍.