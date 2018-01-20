Порошенко «забыл» о русских в Крыму
Описывая ситуацию в Крыму в своем фейсбуке, президент Украины Петр Порошенко не упомянул о проживающих на территории полуострова русских.
«Сегодняшняя ситуация в Крыму — это боль не только украинского, крымско-татарского народов и других наций, живущих на полуострове», — написал Порошенко.
Реклама
В соответствии с данными переписи населения от 2014 года, русские составляют около 70% населения полуострова.
Ранее Порошенко обвинил Россию в желании уничтожить украинское государство.