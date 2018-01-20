Рада может вернуться к закону о реинтеграции Донбасса в феврале

Закон о реинтеграции Донбасса может быть вновь рассмотрен Верховной радой в феврале, сообщил бывший народный депутат Владимир Олейник, передает «Корреспондент.net».

«Для Верховной Рады это 6 февраля, когда депутаты вернутся с зимних каникул. Если за отзыв проголосует 226 депутатов, закон о реинтеграции Донбасса должен быть аннулирован», — заявил Олейник.

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Он также выразил уверенность в том, что у депутатов «есть время исправить законодательную ошибку, которая может стать трагедией для украинского народа».

Ранее сообщалось, что закон о реинтеграции Донбасса не был принят.