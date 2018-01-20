Лаврентьев: США не должны оставаться в Сирии без разрешения Дамаска

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что американские войска не должны оставаться в Сирии без разрешения властей страны, передает РИА «Новости».

«Наша позиция абсолютно ясна: американские войска не должны оставаться на территории суверенного государства без разрешения на то руководства этой страны. Это может оказать негативное воздействие на конгресс. Тем более мы ожидаем присутствие США как постоянного члена Совета Безопасности, как представителя США на сочинском форуме в качестве наблюдателей», — сказал Лаврентьев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США создают альтернативные органы власти в Сирии.