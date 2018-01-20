Климкин увидел российский след в атаке на посольство Украины в Афинах

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о попытке атаки на посольство страны в Афинах, отметив, что нападение могло быть совершено «под влиянием России». Об этом он написал в твиттере.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверное, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране», — заявил Климкин.

Ранее Павел Климкин по итогам переговоров с главой МИД России Сергем Лавровым заявил, что позиции России и Украины очень далеки.