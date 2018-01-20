В США продолжат расследование «дела о России» во время закрытия федеральных ведомств

В США команда спецпрокурора расследования «дела о России» Роберта Мюллера продолжит работу, несмотря на приостановление финансирования федеральные ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления представителей ведомства каналу CNN.

Расследование касается предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

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«Все сотрудники в офисе специального прокурора продолжат работу в случае прекращения бюджетного финансирования», — заявил представитель минюста США.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал, что Пентагон также продолжит защищать США, несмотря на закрытие федеральных ведомств.