Правительство одобрило изменения в КоАП

Правительство России одобрило изменения, вносимые в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

Законопроект устанавливает ответственность служащих, представляющих Россию в органах управления юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за неисполнение обязанностей по представлению интересов государства.

Отмечается, что эта норма не будет распространяться на федеральных госслужащих.