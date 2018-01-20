Тереза Мэй прокомментировала возможность второго референдума по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что второго референдума о выходе страны из Евросоюза не будет. Об этом она сказала в интервью Bild.

«Парламент предоставил право выбора британским гражданам, и они приняли решение»,— сказала она.

Реклама

Мэй отметила, что Великобритания «покидает ЕС, но не Европу».

«Мы не закрываем двери. Мы хотим договориться о всеобъемлющем соглашении по свободной торговле, а также о партнерстве в сфере безопасности»,— рассказала Мэй.

Ранее сообщалось, что руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять процесс выхода Великобритании из ЕС, если палата лордов в парламенте выскажется за это.