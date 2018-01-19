Песков призвал не подрывать «хрупкий диалог» между КНДР и Южной Кореей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия одобрительно относится к прямым переговорам между Северной и Южной Кореей, сообщает РИА «Новости».

«Мы приветствуем продолжающийся процесс прямых переговоров между Севером и Югом. Мы считаем, что в условиях продолжающегося прямого диалога очень важно избегать каких-либо действий или заявлений, которые могут подорвать эту хрупкую атмосферу диалога», — подчеркнул Песков.

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Пресс-секретарь российского президента также обратил внимание на то, что нужно всячески поддерживать прямой диалог, не обсуждая то, «кто больше или меньше помогает».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу в Нью-Йорке, где также обсудили обстановку на Корейском полуострове.