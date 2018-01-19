В Кремле ощущают дефицит воли и сотрудничества у США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны США наблюдается «дефицит сотрудничества» в переговорах по КНДР, передает РИА «Новости».

«Что касается дефицита сотрудничества, то неоднократно мы об этом говорили из Москвы. В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем. Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы ощущаем именно у наших американских коллег, по-прежнему ощущаем, в связи с чем мы выражаем наше сожаление», — сказал Песков.

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Так он прокомментировал обвинения в адрес России со стороны президента США Дональда Трампа в отношении того, что Россия якобы не сотрудничает по вопросу урегулирования ситуации в Северной Корее и продолжает поставки топлива в эту страну.

«Россия между тем была и остается и будет сохранять приверженность своим обязательствам по всем международным соглашениям», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Москва мешает Вашингтону бороться с КНДР, якобы помогая северокорейцам «обходить» международные санкции.