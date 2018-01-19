Лавров встретился с генсеком ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели встречу в Нью-Йорке. Об этом сообщается в фейсбуке МИД России.

Как сообщается на сайте МИДа, они обсудили обстановку в Сирии, а также ситуацию вокруг КНДР и заявили о безальтернативности дипломатических путей урегулирования кризисов.

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«В контексте рассмотрения наиболее острых вопросов международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и на Корейском полуострове, собеседники акцентировали безальтернативный характер поиска политико-дипломатических путей урегулирования кризисных ситуаций современности», — сообщили в ведомстве.

Также они выразили приверженность неукоснительному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.