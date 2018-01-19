Путин встретился с губернатором Тверской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обсуждался целый ряд вопросов социально-экономического развития региона. Речь шла, в частности, о проекте строительства Западного моста через реку Волга в Твери, об участии Тверской области в федеральном приоритетном проекте по сохранению экологии реки Волги, а также об участии городов Торжок и Вышний Волочок в федеральной программе по сохранению культурного наследия», — говорится в сообщении.

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Глава региона также информировал Путина о других текущих вопросах развития области.

Уточняется, что встреча прошла вечером, 18 января.

Ранее сообщалось, что Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.