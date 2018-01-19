МИД потребовал от США наказать виновных в распространении данных дипломатов России

МИД России потребовал от американских властей пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы России, передает «Интерфакс».

«Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб ресурс BuzzFeed опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего Посольства - действующих и бывших», — говорится в комментарии МИД.

Реклама

Как отмечает министерство, сотрудники BuzzFeed признались, что при попытке запросить комментарии от российских дипломатов использовали контактную информацию из их банковских анкет.

«Однако получить подобные данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно. Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов Посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, - дело рук официального Вашингтона», — говорится в комментарии.

Ранее издание BuzzFeed сообщило, что ФБР расследует переводы Министерства иностранных дел российским посольствам в десятках стран на сумму более $380 тыс. с обозначением цели перевода «на проведение предвыборной кампании».