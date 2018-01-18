Охранник Януковича не знает о покушениях на экс-президента

Военнослужащий государственной охраны Украины Виктор Ризниченко, который обеспечивал безопасность экс-президента страны Виктора Януковича, заявил в киевском суде, что ему неизвестно о покушениях на Януковича во время выезда с Украины в 2014 году, передает РИА «Новости».

«Конкретных фактов не было», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что экс-президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться в страну.

Его адвокат выразил надежду, что обстоятельства, по которым Янукович уехал, будут «или решены, или отпадут».