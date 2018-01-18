Bloomberg узнал дату послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 6 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомый с подготовкой.

Отмечается, что Путин в своем выступлении также может изложить планы на четвертый срок.

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Один из источников сообщил, что нынешнее послание Федеральному собранию было перенесено из-за президентской кампании.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что послание президента России федеральному собранию состоится до выборов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.