Bloomberg узнал дату послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 6 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомый с подготовкой.
Отмечается, что Путин в своем выступлении также может изложить планы на четвертый срок.
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Один из источников сообщил, что нынешнее послание Федеральному собранию было перенесено из-за президентской кампании.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что послание президента России федеральному собранию состоится до выборов.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.