Порошенко отреагировал на принятие закона о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятие Радой закона о реинтеграции Донбасса «сигналом для Донбасса и Крыма». Об этом он написал в своем фейсбуке.

«Это — ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла ВР (Верховная рада. — «Газета.Ru») по моей инициативе. Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы - неотъемлемая часть Украины!» — написал он.

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По его словам, Киев продолжит прокладывать путь для реинтеграции «оккупированных украинских земель» политико-дипломатическим путем.

18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Позднее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко прокомментировал принятие этого закона.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Международное сообщество, в том числе ООН, в настоящее время продолжает считать Крым частью Украины.