В Белом доме заявили, что США больше не могут откладывать решение проблемы с КНДР

Глава аппарата Белого дома Джон Келли в интервью телеканалу Fox News заявил, что США больше не могут откладывать решение проблемы КНДР.

«Проблема в настоящий момент в том, что у нас не осталось пути, чтобы отложить этот вопрос. Нам надо иметь дело с этим парнем (лидером КНДР Ким Чен Ыном — «Газета.Ru»)», — отметил Келли.

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Он добавил, что существуют каналы коммуникации между США и Северной Кореей, однако отказался давать комментарии по вопросу того, встречались ли Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о последствиях санкций против КНДР.