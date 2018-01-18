Источник сообщил о готовности ЕС свернуть Brexit

Руководители институтов Евросоюза готовы повернуть вспять процесс выхода Великобритании из ЕС, если палата лордов в парламенте выскажется за это, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, руководители ЕС не желают запуска процесса Brexit, считая его «проигрышем для всех».

Реклама

«Выскажутся ли британские лорды за новый референдум по Brexit? От этого многое зависит», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект по Brexit.