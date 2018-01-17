CNN рассказал, чем на самом деле болен Трамп. И это не Альцгеймер

Главный медицинский корреспондент CNN доктор Санджай Гупта заявил, что у президента США Дональда Трампа наблюдаются серьезные проблемы с сердцем.

«У президента болезнь сердца», — сказал он.

Гупта добавил, что присутствие кальция в кровеносных сосудах Трампа значительно возросло с 2009 года, вследствие чего у президента очень высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа.

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Ранее лечащий врач Трампа Рони Джексон оценил здоровье главы государства как «в целом отличное», благодаря тому, что он всю жизнь не курит и не пьет.

Кроме того, Трамп смог отличить льва от носорога в тесте на умственные способности.