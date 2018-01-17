МИД: Ванкуверская встреча только усугубила ситуацию вокруг Северной Кореи

МИД России заявил, что такие мероприятия, как Ванкуверская встреча по КНДР затрудняют разрешение ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С сожалением вынуждены констатировать, что подобные мероприятия, проведенные наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а напротив, ее усугубляют», – говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что Россия и Китай на встречу приглашены не были.

Кроме того, в МИДе негативно восприняли идею «поразмыслить над введением односторонних санкций и других дипломатических мер, которые выходят за пределы требований, закрепленных в резолюциях Совета Безопасности ООН».

Ранее сообщалось, что на мероприятие в Ванкувере Япония призвала другие страны разорвать дипотношения с КНДР.