Эксперт: ответственность за напряжённость в Сербии лежит на странах Запада

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что ответственность за напряжённость в Сербии лежит на странах Запада, передает НСН.

«Я очень скептически отношусь к косовской государственности и косовскому прецеденту, который был создан n-ое количество лет назад, когда большинство представителей международного сообщества, практически вся Европа (за исключением Сербии), западные страны выстроились хором [за государственность Косово].

Реклама

Они сделали противоестественную вещь. В экспертном сообществе предупреждали о том, что это искусственная государственность нежизнеспособна, что её постоянно нужно поддерживать внешними реанимационными силами. Сегодняшний инцидент подтверждает это», — заключил Мартынов.

В Косово убит один из лидеров местных сербов, глава движения «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович. Его расстреляли в Косовска-Митровице 16 января. Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал произошедшее «преступным актом». По его словам, это стало ударом по построению мира в Косове. Стоит отметить, что после убийства Ивановича сербская делегация прервала технический диалог с Приштиной в Брюсселе.