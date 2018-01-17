Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку конгресса сирийского нацдиалога

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии и ход подготовки конгресса сирийского нацдиалога. Об этом говорится в сообщении МИДа России.

«Министры обсудили ход подготовки конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности», — сообщил МИД.

Также были рассмотрены вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями, отметили в МИД.