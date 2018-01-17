Рада отказалась внести поправку о разрыве дипотношений с Россией в закон о Донбассе

Верховная рада Украины отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса, сообщает РИА «Новости».

Решение поддержало 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Поправка, обязывающая кабмин разорвать дипотношения ранее была отклонена профильным комитетом, но автор потребовал вынести ее на голосование в зал. В итоге предложение не получило необходимых голосов, поправка окончательно изъята из текста.

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Отмечается, что, по мнению ряда депутатов, такой шаг для Украины будет сродни «самоубийству» и чреват эскалацией конфликта в Донбассе.

Парламент Украины второй день подряд рассматривает во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. По состоянию на 14.35 мск депутаты рассмотрели 617 поправок из 673.

Накануне Рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе.