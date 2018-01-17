Песков переадресовал ЦИК вопрос о разрешении дипломатам США наблюдать за выборами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Центризбирком (ЦИК) вопрос о возможном разрешении дипломатам США наблюдать за выборами президента России в рамках работы международных организаций, передает РИА «Новости».

«Это вопрос к ЦИК», — сказал Песков.

Ранее источник в МИД России заявил, что Россия готова разрешить американским дипломатам наблюдать за выборами президента только в рамках миссий международных организаций.