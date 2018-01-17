Источник: Россия готова разрешить дипломатам США наблюдать за выборами

Россия готова разрешить дипломатам из США наблюдать за выборами президента России, но только в рамках миссий международных организаций, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

По его словам, когда российские дипломаты перед выборами президента США «обратились с просьбой представить им возможность, как это было ранее, поприсутствовать на избирательных участках там, где это разрешено, им было в категоричной форме отказано — под тем соусом, что, ребята, обращайтесь в международные структуры, которые к нам уже обратились, либо будут обращаться, в том числе БДИПЧ, и участвуйте уже в качестве представителей своего государства в масштабах этой международной организации».

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«Поэтому мы хотим, чтобы мы ответили тем же самым», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Совфед готовит закон о предотвращении вмешательства в дела России.