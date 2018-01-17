Совфед готовит закон о предотвращении вмешательства в дела России

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о подготовке законопроекта, который предусматривает предотвращение внешнего влияния на внутриполитические процессы в России, передает РИА «Новости».

«В декабре прошедшего года прошла встреча президента России с советами палат Федерального Собрания… Президентом был озвучен ряд важных инициатив, к работе над которыми мы уже приступили. Среди них — демографический пакет; реализация новых мер, направленных на возвращение в Россию капиталов; вопросы предотвращения внешнего влияния на внутриполитические процессы и многое другое», — заявила Матвиенко.

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Также Матвиенко призвала СФ способствовать проведению выборов президента без провокаций и с высокой явкой.

Выборы президента России пройдут 18 марта.