Глава МИД Китая: настал момент проверки искренности всех сторон по КНДР

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о наступлении момента истины по вопросу урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, передает РИА «Новости».

«Сейчас настал момент проверки искренности всех сторон. Международное сообщество должно посмотреть на то, кто на самом деле способствует урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, а кто подрывает и вновь нагнетает обстановку», — сказал он.

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По его словам, смягчения ситуации удалось добиться благодаря усилиям всех сторон, участвовавших в процессе, особо активную роль в котором сыграли северокорейская и южнокорейская стороны.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал условие для ужесточения санкций против КНДР.