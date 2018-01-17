Порошенко: США подтвердили лидерство в противостоянии российскому реваншизму

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций поблагодарил США за поддержку, передает «Интерфакс».

«В прошлом году наши американские партнеры подтвердили свое лидерство в противостоянии российскому реваншизму. С первой встречи с президентом (США Дональдом) Трампом мы координировали укрепление нашего стратегического партнерства на основе большого договора мира и большого плана успеха», — сказал Порошенко.

Реклама

В частности, он отметил, что Украина благодарна США за продемонстрированный подход «мир через мощь».

Ранее Порошенко обвинил Россию в желании «уничтожить» украинское государство.