Назарбаев надеется на введение безвизового режима с США

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, что надеется на введение США безвизового режима для граждан Казахстана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Казахстан объявил безвизовый режим для американских граждан, которые бывают у нас, мы надеемся на ответную реакцию», – сказал Назарбаев по окончании переговоров с Трампом.

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Он также сообщил, что авиационное сообщение между США и Казахстаном откроется впервые.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился с Назарбаевым в Белом доме.