Умер экс-губернатор Смоленской области
Бывший губернатор Смоленской области Анатолий Глушенков скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил сенатор от региона Франц Клинцевич, передает РИА «Новости».
«К сожалению, Анатолий Глушенков скончался. Предположительно, причина смерти — сердечное заболевание», — сказал Клинцевич.
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По словам сенатора, Глушенков, несмотря на то, что находился на пенсии, принимал активное участие в жизни области.
Анатолий Глушенков занимал пост главы региона с 1993-го по 1998-й год.