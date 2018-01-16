Экс-советника Трампа вызвали на допрос по «российскому вмешательству»

Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон получил повестку для дачи показаний расширенной коллегии присяжных в рамках расследования «российского вмешательства». Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера впервые прибегает к такому ходу в отношении близкого соратника Трампа.

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Сообщается, что 16 января Бэннон встретился с членами комитета по разведке палаты представителей США в ходе расследования о «вмешательстве» России в выборы.

Ранее стало известно, что Бэннон покинул пост исполнительного председателя совета директоров ультраправого новостного сайта Breitbart News.