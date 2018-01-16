Рада отказалась признавать ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

Верховная рада Украины не собрала достаточного количества голосов для того, чтобы признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями. Об этом сообщает NewsOne.

В ходе голосования за соответствующую поправку к проекту закона о реинтеграции Донбасса проголосовали только 76 депутатов из 340.

Ранее сообщалось, что у здания Верховной рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями.