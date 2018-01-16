В КНДР назвали слова Трампа о ядерной кнопке «припадком сумасшедшего»

Северокорейская газета «Нодон синмун», являющаяся печатным органом Трудовой партии КНДР, назвала заявление президента США Дональда Трампа о ядерной кнопке «припадком сумасшедшего», сообщает ABC News.

Ранее президент США заявил в твиттере лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что у него тоже есть «ядерная кнопка», которая «больше и мощнее».

В материале газеты говорится, что «припадок Трампа, произошедший в новом году, отражает отчаянное психическое состояние неудачника, который не смог держать под контролем энергичный потенциал армии и людей в КНДР».