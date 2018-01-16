Штаб Путина собрал более миллиона подписей
Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более одного миллиона подписей при необходимых 300 тысячах, передает «Интерфакс».
«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения В.Путина на пост президента поступил 1 миллион 1 тысяча 459 подписей», — сообщили в штабе.
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Отмечается, что было принято решение продолжать сбор.
«Избирательным штабом кандидата принято решение не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату», — отметили в штабе.
Ранее сообщалось, что штаб Путина собрал более полумиллиона подписей.