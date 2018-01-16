Песков переадресовал жалобу Зюганова в ЦИК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал жалобу лидера КПРФ Геннадия Зюганова от том, что в телеэфирах идет атака на их кандидата Павла Грудинина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что президент не может влиять на редакционную политику СМИ.

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«Это можно воспринимать как «для сведения». Потому что, если речь идет об официальной жалобе, связанной с выборным процессом, то, конечно, ее нужно адресовать в Центральную избирательную комиссию. И, конечно же, президент никоим образом не может влиять на редакционную политику телевизионных каналов. Об этом не может идти и речи», — сказал Песков.

Ранее Зюганов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой предотвратить использование телеэфира для контрпропаганды против кандидата в президенты Павла Грудинина.