Центральная избирательная комиссия опубликовала список 259 доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, в число которых вошли активисты и эксперты Общероссийского народного фронта. Среди них представители сферы здравоохранения, культуры, образования и многие другие, говорится на сайте ОНФ.

«ОНФ, начиная с 2012 года, работал с доверенными лицами Владимира Путина. Они принимали активное участие в деятельности рабочих групп Народного фронта, в наших круглых столах, форумах и других мероприятиях. Теперь список доверенных лиц обновился, туда вошли в том числе многие наши активисты – и известные на всю страну лица, и обычные жители регионов, учителя, врачи, работники культуры.

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Те, кто все эти годы был в повестке президента и контролировал выполнение его указов. Думаю, они могут стать сопредседателями региональных избирательных штабов Путина. Тем более, что выбранная схема их организации в регионах схожа с организацией штабов Народного фронта, которая за эти годы доказала свою состоятельность и эффективность», - заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Всего же более 60 активистов ОНФ стали доверенными лицами Путина, передает ТАСС.

Выборы президента России пройдут 18 марта.