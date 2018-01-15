МИД Венгрии заявил о новых ограничениях по использованию языка на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о подготовке новых ограничений по использованию языка для этнических венгров украинским руководством.

«Вместо того, чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дополнительные предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным отображать украинский перевод диалогов во время театральных постановок, и венгерские газеты также должны публиковаться на двух языках», — говорится в тексте заявления Сийярто.

Реклама

Он подчеркнул, что венгерская сторона продолжит решительно выступать против подобных мер.

Ранее Венгрия потребовала от Украины полностью отменить закон об образовании.