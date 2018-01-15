Чайку попросили проверить Грудинина на предмет наличия зарубежных счетов

Председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области Валерий Венцаль обратился с письмом к генеральному прокурору Юрию Чайке, требуя провести проверку наличия зарубежных счетов у кандидата в президенты Павла Грудинина, когда он баллотировалсяв Мособлдуму и районный совет депутатов.

«12 января 2018 года, — отмечается в обращении, текст которого цитирует Regnum. — В СМИ появилась информация о том, что у одного из кандидатов на должность Президента РФ, от партии КПРФ Грудинина Павла Николаевича, были выявлены счета в иностранных банках. При этом, первоначально Грудинин П.Н. представил в ЦИК РФ сведения о доходах, в которых указанные счета отсутствовали, но незадолго до принятия решения о его регистрации в качестве кандидата в Президенты РФ, внес соответствующие уточнения».

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Венцаль напоминает, что в 2016 году Грудинин принимал участие в предвыборной кампании в качестве кандидата в депутаты Московской областной думы, а в сентябре 2017 года — в избирательной кампании в органы местного самоуправления Ленинского муниципального района. 11 сентября 2017 года Грудинин он был избран депутатом Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области. В настоящее время он также занимает пост председателя Совета депутатов городского поселения Видное.

Автор обращения просит «провести проверку в отношении г-на Грудинина П.Н. по факту наличия у него счетов в иностранных банках на момент проведения избирательных кампаний: в Московскую областную думу в 2016 году, а также — в 2017 году, в представительные органы местного самоуправления городских и сельских поселений Ленинского муниципального района». Венцаль также просит провести проверку по факту предоставления Грудининым в налоговую инспекцию сведений о наличии у него счетов и иных активов в зарубежных банках, а в случае наличия таковых, проверку уплаты по указанным счетам налогов в бюджет Российской Федерации.

«Учитывая, что деятельность любого должностного лица носит публичный характер и связана с представительством интересов граждан, — отмечается в обращении, — соответствие антикоррупционным требованиям реализации полномочий является неотъемлемым условием их особого статуса. Неисполнение требований антикоррупционного законодательства следует рассматривать как основание для невозможности дальнейшего исполнения полномочий».