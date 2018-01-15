СМИ: власти будут рассматривать как предателей сирийцев в «силах безопасности» США

По словам источника в министерстве иностранных дел Сирии, власти страны будут считать предателями граждан, которые войдут в создаваемые США «пограничные силы безопасности», передает SANA.

«Сирия сочтет каждого сирийца, который вступит в эти военные формирования, спонсированные американцами, предателем своего народа и своей страны, и отнесется к ним соответственно», — сказал он.

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Он также отметил, что Сирия призывает международное сообщество положить конец действиям США, продиктованным «менталитетом доминирования».

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить «силы безопасности границы» США в Сирии.