Консульский отдел посольства США в Москве переехал по новому адресу

Консульский отдел посольства США в Москве с 16 января начинает принимать посетителей в новом здании на Большом Девятинском переулке, 8. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что новое помещение позволит улучшить условия, в которых россияне получают консульские услуги. В частности, пропускная способность нового помещения консульского отдела гораздо выше, что создает потенциал для приема большего числа посетителей. На первом этаже находятся 23 окна для проведения собеседований.

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Однако отмечается, что в настоящее время сотрудников консульства хватает для открытия лишь половины из них, так как кадровый состав дипмиссии США в России был значительно сокращен в августе 2017 года по требованию российской стороны.

Ранее сообщалось, что консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и возобновили проведение собеседований на неиммиграционные визы.